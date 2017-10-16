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    Киев

    В Киеве вандалы разгромили "Каштановый" бульвар

    (обновлено: )37022
    Сообщается, что на участке проспекта Победы, от Воздухофлотского моста до площади Победы, неизвестные похитили более пятнадцати мусорных баков, которые были установлены после недавней реконструкции.
    Вандализм на Каштановом бульваре в Киеве
    informator.news

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные похитили все мусорные урны с "Каштановго" бульвара на столичном проспекте Победы.

    "На участке проспекта Победы, от Воздухофлотского моста до площади Победы, неизвестные похитили более пятнадцати мусорных баков, которые были установлены после недавней реконструкции", — сообщает Информатор.

    Местные жители рассказали, что инцидент произошел пару дней назад.

    "Урны поотрывали" с мясом", вместе с металлом, к которому они были прикреплены", — рассказала жительница одного из ближайших домов.

    informator.news
    Вандализм на "Каштановом" бульваре в Киеве

    Ранее сообщалось, что на здании украинского консульства вандал написална польском языке: "Украина — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", возле герба Украины нарисовал виселицу и надпись Raus (на нем. языке "прочь"), свастику и надпись по-русски "нет".

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