В Киеве вандалы разгромили "Каштановый" бульвар

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные похитили все мусорные урны с "Каштановго" бульвара на столичном проспекте Победы.

"На участке проспекта Победы, от Воздухофлотского моста до площади Победы, неизвестные похитили более пятнадцати мусорных баков, которые были установлены после недавней реконструкции", — сообщает Информатор.

Местные жители рассказали, что инцидент произошел пару дней назад.

"Урны поотрывали" с мясом", вместе с металлом, к которому они были прикреплены", — рассказала жительница одного из ближайших домов.

informator.news Вандализм на "Каштановом" бульваре в Киеве

Ранее сообщалось, что на здании украинского консульства вандал написална польском языке: "Украина — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", возле герба Украины нарисовал виселицу и надпись Raus (на нем. языке "прочь"), свастику и надпись по-русски "нет".