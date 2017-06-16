Неизвестные разрушили памятник героям АТО в Попасной

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В центре города Попасная на площади Героев неизвестные разрушили памятный знак воинам АТО, сообщила местная райгосадминистрация в Facebook.

Вандалы завалили гранитную плиту с именами героев, положивших свою жизнь за освобождение Попасной от боевиков. Председатель райгосадминистрации Сергей Шакун назвал разрушение памятника актом дерзкого вандализма.

"Безнаказанным этот инцидент оставлять, однозначно, нельзя, – сказал он, – правоохранительные органы уже занимаются расследованием этого преступления, чтобы установить лиц, совершивших правонарушения. Надеемся, что вскоре эти вандалы, которых задержат, по нашему предложению, пойдут на передовую", – сказал председатель райгосадминистрации.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.