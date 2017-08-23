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    Аналитика и комментарии

    Вандализм в Украине. Война всех против всех и со всеми

    (обновлено: )22
    В последнее время по Украине прокатилась волна вандализма. "Под раздачу" вредителей попадает все подряд — от советских памятников до электричек.
    Вандалы облили красной краской памятную доску Евгению Коновальцу
    facebook.com/andriy.kovalov

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Как утверждают астрологи, период между двух пришедшихся на август затмений ознаменовался активностью разного рода неадекватных личностей. Учитывая небывалый всплеск проявлений вандализма в Украине, с этим трудно не согласиться. Только за последнее время, любители крушить и портить проявили себя во всей красе.

    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Новый фронт войны. Вандализм памятников в Украине

    А где полиция?

    Накануне Дня Независимости отличился Львов — в городе патриотов с одного из надгробий на Холме Славы были украдены металлические буквы и цифры. Как сообщили ГУ НП во Львовской области на своей странице в соцсети Facebook, полиция разыскивает лиц, которые испортили памятную плиту, и устанавливают обстоятельства случившегося. Кроме этого, решается вопрос правовой квалификации правонарушения согласно норм Уголовного кодекса Украины.

    А двумя неделями ранее вандалы в масках остановили и разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка — Киев. Инцидент произошел в столице на платформе станции им. Георгия Кирпы,

    "Мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда", — сообщили позже в "Укрзализнице".

    ЮЗЖД/Facebook
    Нападение и раскраска электрички в Киеве

    Хотя, судя по всему, хулиганы остались безнаказанными. Все, на что хватило полиции, это составить соответствующий акт по прибытии электропоезда на станцию Борщаговка-Техническая.

    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Вандализм по-киевски. Памятник генералу Ватутину облили краской

    И "советы", и патриоты

    Чуть раньше ЧП случилось в Днепре, где вандалы похитили бронзовый бюст легендарной сестре милосердия Дарьи Севастопольской, который находился в Севастопольском парке. 

    Хотя и в этом случае представители полиции не отличались активностью.

    "На месте работает следственно-оперативная группа. Материальный ущерб устанавливается", — все, на что хватило пресс-секретаря городского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области Марию Стадник.

    Хотя, воюют в Днепре не только с советским прошлым. За несколько дней до кражи памятника из Севастопольского парка неизвестные осквернили Аллею погибших бойцов АТО, сорвав их фотографии со стенда. В облгосадминистрации пообещали строго наказать вандалов, но судя по всему виновные до сих пор не найдены. 

    "Художества" в Кропивницком

    Против патриотов воевали и на юге страны. В Херсоне возле входа в парк "Херсонская крепость" неизвестные зарисовали красной краской фотографии героев, а также установленные там буквы "Украина". А в Одессе двое неизвестных разбили мемориальную доску погибшему в АТО бойцу батальона "Азов", установленную на фасаде школы №55. 

    Украина-Центр
    Вандалы облили краской советский памятник в Кропивницком

    "Отличились" вандалы и в Кропивницком, где красной краской были облиты фигуры памятника советским солдатам. Кроме того, злоумышленники перечеркнули надписи на постаменте "памяти героев поклонись, верности отчизне поклянись», "за власть советов» и написали вместо этого "они убивали украинцев". Также "художники» изобразили главную государственную эмблему бывшего Советского Союза на виселице.

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