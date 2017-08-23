Вандализм в Украине. Война всех против всех и со всеми

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Как утверждают астрологи, период между двух пришедшихся на август затмений ознаменовался активностью разного рода неадекватных личностей. Учитывая небывалый всплеск проявлений вандализма в Украине, с этим трудно не согласиться. Только за последнее время, любители крушить и портить проявили себя во всей красе.

А где полиция?

Накануне Дня Независимости отличился Львов — в городе патриотов с одного из надгробий на Холме Славы были украдены металлические буквы и цифры. Как сообщили ГУ НП во Львовской области на своей странице в соцсети Facebook, полиция разыскивает лиц, которые испортили памятную плиту, и устанавливают обстоятельства случившегося. Кроме этого, решается вопрос правовой квалификации правонарушения согласно норм Уголовного кодекса Украины.

А двумя неделями ранее вандалы в масках остановили и разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка — Киев. Инцидент произошел в столице на платформе станции им. Георгия Кирпы,

"Мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда", — сообщили позже в "Укрзализнице".

ЮЗЖД/Facebook Нападение и раскраска электрички в Киеве

Хотя, судя по всему, хулиганы остались безнаказанными. Все, на что хватило полиции, это составить соответствующий акт по прибытии электропоезда на станцию Борщаговка-Техническая.

И "советы", и патриоты

Чуть раньше ЧП случилось в Днепре, где вандалы похитили бронзовый бюст легендарной сестре милосердия Дарьи Севастопольской, который находился в Севастопольском парке.

Хотя и в этом случае представители полиции не отличались активностью.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Материальный ущерб устанавливается", — все, на что хватило пресс-секретаря городского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области Марию Стадник.

Хотя, воюют в Днепре не только с советским прошлым. За несколько дней до кражи памятника из Севастопольского парка неизвестные осквернили Аллею погибших бойцов АТО, сорвав их фотографии со стенда. В облгосадминистрации пообещали строго наказать вандалов, но судя по всему виновные до сих пор не найдены.

"Художества" в Кропивницком

Против патриотов воевали и на юге страны. В Херсоне возле входа в парк "Херсонская крепость" неизвестные зарисовали красной краской фотографии героев, а также установленные там буквы "Украина". А в Одессе двое неизвестных разбили мемориальную доску погибшему в АТО бойцу батальона "Азов", установленную на фасаде школы №55.

Украина-Центр Вандалы облили краской советский памятник в Кропивницком

"Отличились" вандалы и в Кропивницком, где красной краской были облиты фигуры памятника советским солдатам. Кроме того, злоумышленники перечеркнули надписи на постаменте "памяти героев поклонись, верности отчизне поклянись», "за власть советов» и написали вместо этого "они убивали украинцев". Также "художники» изобразили главную государственную эмблему бывшего Советского Союза на виселице.