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    Общество

    В Кременчуге вандалы снова повредили памятник героям АТО

    (обновлено: )8150
    На видео видно, как неизвестный ночью повалил гранитную плиту с надписью "Герои не умирают" и раскурочил постамент. Полиция допускает, что хулиганов было несколько.
    Поврежденный вандалами памятник героям АТО в Кременчуге, 6 сентября 2017
    facebook.com/irisha.lapushki

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные в среду снова повредили памятник героям АТО в Кременчуге Полтавской области, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

    На видеозаписи, изъятой с камер наблюдения недалеко от места происшествия, видно, как неизвестный ночью повалил гранитную плиту с надписью "Герои не умирают" и раскурочил постамент.

    Правоохранители не исключают, что вандалов было несколько.

    facebook.com/irisha.lapushki
    Поврежденный вандалами памятник героям АТО в Кременчуге, 6 сентября 2017

    Памятный знак в честь героев АТО был открыт в конце августа 2016 года — в годовщину событий под Иловайском. В августе этого года неизвестные подожгли его.

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    В апреле в Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим военным в Донбассе, а также повредили мемориальную доску председателю директории УНР Симону Петлюре.

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