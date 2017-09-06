В Кременчуге вандалы снова повредили памятник героям АТО

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные в среду снова повредили памятник героям АТО в Кременчуге Полтавской области, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

На видеозаписи, изъятой с камер наблюдения недалеко от места происшествия, видно, как неизвестный ночью повалил гранитную плиту с надписью "Герои не умирают" и раскурочил постамент.

Правоохранители не исключают, что вандалов было несколько.

facebook.com/irisha.lapushki Поврежденный вандалами памятник героям АТО в Кременчуге, 6 сентября 2017

Памятный знак в честь героев АТО был открыт в конце августа 2016 года — в годовщину событий под Иловайском. В августе этого года неизвестные подожгли его.

Читайте также: Вандализм и патриотизм: схватка в центре Киева

В апреле в Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим военным в Донбассе, а также повредили мемориальную доску председателю директории УНР Симону Петлюре.