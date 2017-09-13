КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Мемориал воинам АТО и героям Небесной сотни сожгли неизвестные в Ананьеве Одесской области, сообщают местные СМИ.

"Стенд располагается рядом с местным отделением полиции и горсоветом Ананьева, но это не смутило вандалов. Они заранее спланировали акцию, оставив возле мемориала шины, которые впоследствии и были подожжены", — пишет odessa.net.ua.

odessa.net.ua В Одесской области подожгли мемориал воинам АТО и героям Небесной сотни

Ранее сообщалось, что неизвестные снова повредили памятник героям АТО в Кременчуге Полтавской области. В апреле в Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим военным в Донбассе, а также повредили мемориальную доску председателю директории УНР Симону Петлюре.