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    В Одесской области подожгли мемориал воинам АТО и героям Небесной сотни

    (обновлено: )12530
    По данным местных СМИ, неизвестные принесли к мемориалу воинам антитеррористической операции в Ананьеве Одесской области шины, после чего подожгли их. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
    В Одесской области подожгли мемориал воинам АТО и героям Небесной сотни
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Мемориал воинам АТО и героям Небесной сотни сожгли неизвестные в Ананьеве Одесской области, сообщают местные СМИ.

    "Стенд располагается рядом с местным отделением полиции и горсоветом Ананьева, но это не смутило вандалов. Они заранее спланировали акцию, оставив возле мемориала шины, которые впоследствии и были подожжены", — пишет odessa.net.ua.

    odessa.net.ua
    В Одесской области подожгли мемориал воинам АТО и героям Небесной сотни

    Ранее сообщалось, что неизвестные снова повредили памятник героям АТО в Кременчуге Полтавской области. В апреле в Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим военным в Донбассе, а также повредили мемориальную доску председателю директории УНР Симону Петлюре.

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