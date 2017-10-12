Хроника 11 октября: Порошенко в ПАСЕ, коррупция в Минобороны, заочный арест Парасюка в РФ

PATRICK HERTZOG / AFP

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 11 октября, президент Петр Порошенко выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, ультрас клуба "Днепр" избили нардепа Юрия Березу, а Вятрович требует от Кличко переименовать проспект Правды в Киеве. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Выступление Порошенко в ПАСЕ

Президент Петр Порошенко в среду приехал с рабочим визитом в Страсбург (Франция), где выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ он отметил, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами. Президент также принял участие в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы.

Посол ЕС назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

Глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли считает, что завершение реформы компании "Нафтогаз Украина", в том числе разделение функций компаний по добыче и транспортировке энергоносителей (анбандлинг), а также привлечение европейского партнера к управлению украинской ГТС позволит Украине сохранить транзит газа в Европу. По его словам, европейские компании заинтересованы принять участие в управлении украинской ГТС.

Читайте также: "Нафтогаз" надеется на миллиардную компенсацию по иску в Стокгольме



Задержан заместитель министра обороны

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали заместителя министра обороны Украины и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны. Согласно сообщению пресс-службы НАБУ, разоблачена коррупционная схема растраты государственных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны.

Ультрас клуба "Днепр" избили нардепа Юрия Березу

Ультрас футбольного клуба "Днепр" избили народного депутата Юрия Березу, который также является президентом СК "Днепр-1", сообщает неофициальный сайт "Днепра". Как стало известно, фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба и избив присутствующего на стадионе нардепа. Сам матч завершился победой "Днепра" со счетом 2:0.

Парасюка заочно арестовали в России

Четверо граждан Украины, причастных к нападениям на российские дипломатические учреждения на территории страны, заочно арестованы, в их числе — депутат Верховной Рады Владимир Парасюк, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам Парасюк причастен к нападению в марте 2016 года на генеральное консульство РФ во Львове и надругательству над государственным флагом РФ.

Вятрович требует от Кличко переименовать проспект Правды в Киеве

Украинский институт национальной памяти просит мэра Киева Виталия Кличко переименовать столичный проспект Правды, сообщил на своей странице в Facebook историк Михаил Кальницкий. Кальницкий напомнил, что название проспекта уже было изменено в 2016 году: тогда его просто лишили кавычек, чтобы прервать изначальную связь с коммунистической газетой "Правда" путем наименьших ресурсозатрат.

Пожар уничтожил одну из основных достопримечательностей Франкфурта

Одна из основных достопримечательностей немецкого Франкфурта-на-Майне — Башня Гете — в ночь на четверг сгорела дотла. О причинах пожара не сообщается. Деревянная башня Гете, высота которой составляла 43 метра, была впервые построена в 1867 году, затем она была демонтирована, и восстановлена в 1931 году. Башня находилась на северной окраине городского леса Шпильпарк-Гететурм в южной части района Заксенхаузена.

С закрытых консульских объектов в Сан-Франциско сорвали все флаги РФ

США сняли флаги РФ с закрытой по требованию американской стороны российской дипломатической собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне. США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Читайте также: Нечего вам там делать. Соцсети о планах ограничить поездки в РФ



Именно 11 октября отмечается Международный день девочек, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года в знак признания прав девочек. Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.