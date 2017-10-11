КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Ультрас футбольного клуба "Днепр" избили народного депутата Юрия Березу, который также является президентом СК "Днепр-1", сообщает неофициальный сайт "Днепра".

Читайте также: В шаге от пропасти. Украинский футбол умножили на ноль

Как стало известно, фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба и избив присутствующего на стадионе нардепа.

112 Украина Ультрас клуба "Днепр" избили нардепа Юрия Березу

Сам матч завершился победой "Днепра" со счетом 2:0.

Напомним, СК "Днепр-1" был основан в 2017 году после того, как владельцы "Днепра" отказались платить по долгам по зарплате. Клуб выступает во второй лиге, куда также был понижен и сам "Днепр" после банкротства. Президентом СК "Днепр-1" является народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза.

Читайте также: По беспределу. Ультрас отрыли топор войны и окропили его красненьким