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    Ультрас клуба "Днепр" избили нардепа Юрия Березу

    (обновлено: )64930
    Как стало известно, фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба и избив присутствующего на стадионе нардепа.
    Ультрас клуба Днепр избили нардепа Юрия Березу
    112 Украина

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Ультрас футбольного клуба "Днепр" избили народного депутата Юрия Березу, который также является президентом СК "Днепр-1", сообщает неофициальный сайт "Днепра".

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    Как стало известно, фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба и избив присутствующего на стадионе нардепа.

    112 Украина
    Ультрас клуба "Днепр" избили нардепа Юрия Березу

    Сам матч завершился победой "Днепра" со счетом 2:0.

    Напомним, СК "Днепр-1" был основан в 2017 году после того, как владельцы "Днепра" отказались платить по долгам по зарплате. Клуб выступает во второй лиге, куда также был понижен и сам "Днепр" после банкротства. Президентом СК "Днепр-1" является народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза.

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