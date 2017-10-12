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    Пожар уничтожил одну из основных достопримечательностей Франкфурта

    (обновлено: )19410
    Одна из основных достопримечательностей немецкого Франкфурта-на-Майне – Башня Гете (Goetheturm) – в ночь на четверг сгорела дотла. О причинах пожара не сообщается.
    @Mussi

    Одна из основных достопримечательностей немецкого Франкфурта-на-Майне – Башня Гете (Goetheturm) – в ночь на четверг сгорела дотла.

    "Башня Гете в Заксенхаузен (район города – ред.) объята пламенем. Тушение пожара продолжается", — сообщила пожарная служба Франкфурта в Twitter.

    Огонь соседним строениям не угрожает. "Саму башню, к сожалению, уже не спасти", — отмечается в сообщении.

    О причинах пожара не сообщается.

    Деревянная башня Гёте, высота которой составляла 43 метра, была впервые построена в 1867 году, затем она была демонтирована, и восстановлена в 1931 году. Башня находилась на северной окраине городского леса Шпильпарк-Гететурм в южной части района Заксенхаузена.

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