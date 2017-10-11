Посол ЕС назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли считает, что завершение реформы компании "Нафтогаз Украина", в том числе разделение функций компаний по добыче и транспортировке энергоносителей (анбандлинг), а также привлечение европейского партнера к управлению украинской ГТС позволит Украине сохранить транзит газа в Европу.

"Для того чтобы Украина оставалась транзитером газа, необходимо завершить анбандлинг. Также нужно привлечь европейских партнеров к управлению ГТС, и это позволит Украине сохранить транзит", — цитирует Мингарелли агентство УНИАН.

По его словам, европейские компании заинтересованы принять участие в управлении украинской ГТС.

Кабинет министров Украины в ноябре прошлого года в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора газотранспортной системы (ГТС) — компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

План реструктуризации "Нафтогаза" путем отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа был утвержден правительством летом 2016 года. Он предусматривает создание акционерных обществ "Магистральные газопроводы Украины" и "Подземные газохранилища Украины", которым будут переданы активы "Укртрансгаза" (входит в структуру "Нафтогаза").

Читайте также: Цена на газ. Нас обдирают по формуле "МВФ +"

В 2015 году Верховная Рада приняла закон "О рынке природного газа", который предусматривает реформу "Нафтогаза" путем разделения функций транспортировки газа по магистральным газопроводам, его закачки и хранения в подземных газовых хранилищах и реализации газа. Сейчас эти три функции выполняет "Нафтогаз" и его дочерние предприятия.