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    С закрытых консульских объектов в Сан-Франциско сорвали все флаги РФ

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (570)

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    Американской стороне направлен протест в связи с тем, что с объектов дипломатической недвижимости РФ в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги.
    Закрытие генконсульства РФ в Сан-Франциско
    twitter.com/SamNBCBayArea

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Представители США сорвали флаги с закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско, на что российские дипломаты заявили протест, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    РФ - США: противостояние до последнего дипломата

    "Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", — говорится в заявлении посольства.

    США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

    Напомним, США с 23 августа приостановили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновилась, но только в посольстве США в Москве.

    Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

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