США закрывают российское консульство в Сан-Франциско

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США потребовали, чтобы российское правительство закрыло свое генеральное консульство в Сан-Франциско, а также два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"В духе паритета, к которому отсылают русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло свое генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Это закрытие должно быть проведено до 2 сентября", — сказала Науэрт.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

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