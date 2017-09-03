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    Сотрудники дипбезопасности госдепа вышли из генконсульства РФ в Сан-Франциско

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (535)

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    Два сотрудника в форме ведомства, отвечающего за охрану дипломатических объектов, вышли из боковых ворот здания на Green Street. С корреспондентом РИА Новости, в одиночестве дежурящем у здания закрытого консульства, они общаться отказались.
    Консульство России в Сан-Франциско
    Facebook МИД России

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники службы дипломатической безопасности госдепартамента США вышли из здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско и отказались комментировать происходящее, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Кадры обыска в здании генконсульства РФ в Сан-Франциско. Видео
    Facebook МИД РФ
    Кадры обыска в здании генконсульства России в Сан-Франциско

    Смотрите также: Обыски в торгпредстве России в Вашингтоне

    Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом. В МИД РФ сообщили об обысках в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.

    Два сотрудника в форме ведомства, отвечающего за охрану дипломатических объектов, вышли из боковых ворот здания на Green Street. С корреспондентом РИА Новости, в одиночестве дежурящем у здания закрытого консульства, они общаться отказались, предупредительно подняв вверх руку и показав тем самым, что подходить к ним нельзя.

    Затем эти сотрудники, чью ведомственную принадлежность выдали крупные значки на форме, сели в черный Chevrolet с мигалками и номерами правительства штата Калифорния, и уехали.

    В данный момент у здания остается еще один такой же автомобиль.

    Обстановка вокруг здания спокойная, из-за жары даже жильцы соседних дорогих домов на улицу не выходят.

    Позже к зданию генерального консульства снова подъехал черный внедорожник Chevrolet Suburban с номерами правительства Калифорнии и остановился на улице у въезда в гараж.

    Из машины вышли несколько сотрудников службы дипломатической безопасности госдепартамента США. Один из них взял с собой небольшой черный рюкзак. Одного из этих сотрудников корреспондент РИА Новости видел ранее уезжающим от здания консульства.

    За пределами здания американские представители ни с кем не разговаривают, а с теми, кто находится внутри, ведут себя крайне благожелательно. В частности, корреспондент РИА Новости слышал, как один из них приветствовал мужчину, открывавшего им гараж. "Здравствуйте, сэр, как у вас дела?", — сказал он, после чего вся группа удалилась внутрь здания.

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