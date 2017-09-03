Сотрудники дипбезопасности госдепа вышли из генконсульства РФ в Сан-Франциско

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники службы дипломатической безопасности госдепартамента США вышли из здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско и отказались комментировать происходящее, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Смотрите также: Обыски в торгпредстве России в Вашингтоне

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом. В МИД РФ сообщили об обысках в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.

Два сотрудника в форме ведомства, отвечающего за охрану дипломатических объектов, вышли из боковых ворот здания на Green Street. С корреспондентом РИА Новости, в одиночестве дежурящем у здания закрытого консульства, они общаться отказались, предупредительно подняв вверх руку и показав тем самым, что подходить к ним нельзя.

Затем эти сотрудники, чью ведомственную принадлежность выдали крупные значки на форме, сели в черный Chevrolet с мигалками и номерами правительства штата Калифорния, и уехали.

В данный момент у здания остается еще один такой же автомобиль.

Обстановка вокруг здания спокойная, из-за жары даже жильцы соседних дорогих домов на улицу не выходят.

Позже к зданию генерального консульства снова подъехал черный внедорожник Chevrolet Suburban с номерами правительства Калифорнии и остановился на улице у въезда в гараж.

Из машины вышли несколько сотрудников службы дипломатической безопасности госдепартамента США. Один из них взял с собой небольшой черный рюкзак. Одного из этих сотрудников корреспондент РИА Новости видел ранее уезжающим от здания консульства.

За пределами здания американские представители ни с кем не разговаривают, а с теми, кто находится внутри, ведут себя крайне благожелательно. В частности, корреспондент РИА Новости слышал, как один из них приветствовал мужчину, открывавшего им гараж. "Здравствуйте, сэр, как у вас дела?", — сказал он, после чего вся группа удалилась внутрь здания.