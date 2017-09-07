Госдеп назвал ложными обвинения в обысках в консульстве РФ в Сан-Франциско

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Госдепартамент США отрицает проведение обысков или причинение повреждений консульству России в Сан-Франциско, которое было закрыто по распоряжению американских властей, заявил РИА Новости представитель Госдепа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские представители в консульстве в Сан-Франциско "ведут непонятные работы, что-то пилят и строгают, как мы понимаем, нанося попутно серьезный ущерб историческому интерьеру". По ее словам, агенты ФБР заглядывали во все уголки и вскрывали потолочные перекрытия. По ее словам, "то, что в госдепартаменте США называют "осмотрами" или "инспекциями", на деле было незаконным вторжением в российские дипломатические помещения, сопровождавшимся их фактическими обысками от подвалов до чердаков". Также она заявила, что агенты спецслужб США разгуливают по крыше здания.

"Обвинения со стороны российского правительства, в том числе, что официальные лица США обыскивали или повредили генеральное консульство в Сан-Франциско или какие-либо другие здания, являются ложными", — заявил представитель госдепартамента.

"Как мы сообщали ранее российскому правительству, мы позволим русским, которые живут в квартирах в консульстве, остаться до 1 октября, чтобы у них было время упаковать свои вещи. Это требует от нас физически ограничить доступ к нежилым частям здания консульства", — сказал он.

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"На этой неделе мы привезли внешних контрактных работников, чтобы построить перегородку между офисным пространством и жилой территорией здания и обеспечить сохранность офисов и подсобных помещений на крыше консульства. Госдепартамент проинформировал российское правительство о необходимости этих строительных работ до того, как они начались, и пригласил российских официальных лиц наблюдать за проводившейся работой. Эта работа сейчас завершена", — сказал он.

Представитель госдепартамента подтвердил, что допуск в здание по-прежнему производится по решению Госдепа. По его словам, ведомство "поддерживает здание в соответствие с Венской конвенцией, законами США и двусторонними соглашениями".

США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.