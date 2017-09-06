МИД РФ выложил видео с "рейдерами" на крыше генконсульства в Сан-Франциско

МИД РФ разместил в аккаунте в Facebook видео, на котором несколько человек проводят "неизвестные работы" на территории российского генконсульства в Сан-Франциско и ведут себя "как рейдеры".

"Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории Генконсульства России в Сан-Франциско, уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения. А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", — говорится в сопроводительной записи к видео.

Читайте также: Корнейчук: Миротворцы в Донбассе – сценарий РФ и США

Ранее представитель госдепартамента США заявил РИА Новости, что "обход" российской дипсобственности в США осуществлялся уже после ее закрытия и "является законным". Представитель ведомства также отметил, что американская сторона приглашала представителей посольства РФ присоединиться к "обходу". По его словам, заявления российской стороны о том, что официальные лица США взломали двери указанной собственности или что ФБР обшаривало помещения, не являются правдой.