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    МИД РФ выложил видео с "рейдерами" на крыше генконсульства в Сан-Франциско

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (547)

    (обновлено: )123
    МИД РФ разместил в аккаунте в Facebook видео, на котором несколько человек проводят "неизвестные работы" на территории российского генконсульства в Сан-Франциско и ведут себя "как рейдеры".
    facebook.com/MIDRussia

    МИД РФ разместил в аккаунте в Facebook видео, на котором несколько человек проводят "неизвестные работы" на территории российского генконсульства в Сан-Франциско и ведут себя "как рейдеры".

    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США вернули дипсобственность РФ после проведенных обысков

    "Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории Генконсульства России в Сан-Франциско, уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения. А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", — говорится в сопроводительной записи к видео.

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    Ранее представитель госдепартамента США заявил РИА Новости, что "обход" российской дипсобственности в США осуществлялся уже после ее закрытия и "является законным". Представитель ведомства также отметил, что американская сторона приглашала представителей посольства РФ присоединиться к "обходу". По его словам, заявления российской стороны о том, что официальные лица США взломали двери указанной собственности или что ФБР обшаривало помещения, не являются правдой.

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