Принятая ПАСЕ резолюция может создать условия для снятия санкций с РФ

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, создающую условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации, сообщается на сайте Ассамблеи.

Отмечается, что ПАСЕ призвала провести четвертый саммит Совета Европы и "сохранить и в дальнейшем укрепить общеевропейский проект в Европе, который серьезно изменился со времени проведения последнего саммита 12 лет назад".

Наложение санкций на делегацию РФ приостановило ее полномочия в Ассамблее, что в итоге не позволяет ей активно участвовать в работе ПАСЕ. В то же время, Россия продолжает участвовать в Комитете министров Совета Европы, который должен был нести главную ответственность за подготовку к проведению саммита СЕ.

Члены Ассамблеи решили, что ПАСЕ должна также принимать активное участие в подготовке к указанному саммиту, и поэтому было предложено, чтобы обе эти уставные организации были совместимы в отношении стран-участниц.

"Ассамблея отмечает, что эффективная подготовка к саммиту требует развития взаимодействия между всеми секторами организации, скоординированной ее генеральным секретарем, и что более важно между ее двумя уставными органами. Хотя, главная ответственность лежит на Комитете министров, Ассамблея, усиленная последними реформами, должна играть важную роль в подготовке к саммиту, особенно, когда она отстаивает эту идею в течение нескольких лет", — говорится в резолюции.

"Сейчас наблюдается несоответствие в составе участников двух уставных органов: вслед за незаконной аннексией Крыма Российской Федерацией и по этой причине применение Ассамблеей санкций в отношении российской парламентской делегации, в течение трех лет… Российская Федерация участвовала в деятельности и была представлена только в одном из двух уставных органов организации, а именно в Комитете министров, но не в Ассамблее. Ассамблея сожалеет, что в ответ на эту ситуацию, Российская Федерация 30 июня 2017 года объявила свое решение, что она приостанавливает выплату своего взноса в бюджет Совета Европы на текущий год до полного безоговорочного возобновления полномочий делегации ее Федеральной ассамблеи в Парламентской ассамблее Совета Европы", — говорится в резолюции.

"Ассамблея считает, что общая ситуация в организации сегодня является контрпродуктивной, особенно это негативно влияет на ее общую производительность как на защитника прав человека и демократии на континенте, и поэтому это не отвечает интересам граждан 47 стран-членов", — подчеркивается в документе.

Напомним, ПАСЕ в понедельник приняла базовый проект резолюции с критикой нового украинского закона об образовании.