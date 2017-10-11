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    Фотоленты

    Фотоитоги 11 октября: Порошенко в ПАСЕ, новый украинский БТР, Кличко в подвале

    (обновлено: )13402
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал подготовку к отопительному сезону и термомодернизацию в одном из домов на ул. Героев Сталинграда, в Киеве.
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой прибывает в парламент в Мадриде, Испания.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем 10 октября в Белграде.
    Протесты у правительственного дворца в Риме.
    Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заседания Кабинета министров Украины, в Киеве.
    Представители профсоюзов под Кабмином протестуют против продажи земли
    Омоновцы разжигают слезоточивый газ, разгоняя сторонников коалиции Национального суперсоюза Кении (НАСА) во время протеста на улице в Найроби.
    Флаг Каталонии.
    Морской ястреб ВВС США MH-60S летит над японским кораблем морской силы самообороны JS Shimakaze на юго-запад от Корейского полуострова.
    На месте ДТП в Днепре
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ.
    PATRICK HERTZOG / AFP
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    БТР-4МВ1 на выставке "Оружие и Безопасность-2017" в Киеве.
    ГК "Укроборонпром"
    Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал подготовку к отопительному сезону и термомодернизацию в одном из домов на ул. Героев Сталинграда, в Киеве.
    Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал подготовку к отопительному сезону и термомодернизацию в одном из домов на ул. Героев Сталинграда, в Киеве.
    УНИАН
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой прибывает в парламент в Мадриде, Испания.
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой прибывает в парламент в Мадриде, Испания.
    REUTERS Sergio Perez
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем 10 октября в Белграде.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем 10 октября в Белграде.
    REUTERS Marko Djurica
    Протесты у правительственного дворца в Риме.
    Протесты у правительственного дворца в Риме.
    REUTERS Alessandro Bianchi
    Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заседания Кабинета министров Украины, в Киеве.
    Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заседания Кабинета министров Украины, в Киеве.
    УНИАН
    Представители профсоюзов под Кабмином протестуют против продажи земли
    Представители профсоюзов под Кабмином протестуют против продажи земли.
    ukranews.com
    Омоновцы разжигают слезоточивый газ, разгоняя сторонников коалиции Национального суперсоюза Кении (НАСА) во время протеста на улице в Найроби.
    Омоновцы разжигают слезоточивый газ, разгоняя сторонников коалиции Национального суперсоюза Кении (НАСА) во время протеста на улице в Найроби.
    REUTERS Thomas Mukoya
    Флаг Каталонии.
    Флаг Каталонии.
    REUTERS usana Vera
    Морской ястреб ВВС США MH-60S летит над японским кораблем морской силы самообороны JS Shimakaze на юго-запад от Корейского полуострова.
    Морской ястреб ВВС США MH-60S летит над японским кораблем морской силы самообороны JS Shimakaze на юго-запад от Корейского полуострова.
    REUTERS Kenneth Abbate
    На месте ДТП в Днепре
    В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись семь машин.
    dnepr24.com.ua

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