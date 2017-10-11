Фотоитоги 11 октября: Порошенко в ПАСЕ, новый украинский БТР, Кличко в подвале

Президент Петр Порошенко в среду, 11 октября, приехал с рабочим визитом в Страсбург (Франция), где выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В ПАСЕ он отметил, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами.
Президент также принял участие в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы.
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На международной выставке "Оружие и Безопасность-2017" в Киеве специалисты "Харьковского конструкторского бюро им. Морозова" (входит в состав ГК "Укроборонпром") представили новый БТР-4МВ1.
Боевая машина используется украинскими военными зоне АТО. Харьковские оружейники внесли изменения во фронтальную часть, а также в ее технологическое решение, в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО.
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Мэр Киева Виталий Кличко провел инспекцию жилого дома на ул. Героев Сталинграда, где ввели энергоэффективные меры по муниципальной программе "70/30%". Запустить систему отопления для подачи тепла в дома киевлян планируют со следующего понедельника.