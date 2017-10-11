Фотоитоги 11 октября: Порошенко в ПАСЕ, новый украинский БТР, Кличко в подвале

Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заседания Кабинета министров Украины, в Киеве.