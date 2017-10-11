Задержан заместитель министра обороны

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали заместителя министра обороны Украины и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны, сообщает в среду пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, разоблачена коррупционная схема растраты государственных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны.

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"По подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства", — говорится на странице НАБУ в Facebook.

НАБУ/Facebook, 11 октября 2017

Имена чиновников не уточняются.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения для задержанных.

В то же время "Страна" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщает, что задержанным оказался генерал-лейтенант Игорь Павловский.

По данным народного депутата Сергея Лещенко ("Блок Петра Порошенко"), задержания в Минобороны связаны "с компанией Трейд Коммодити, за которой стоит партнер и сосед Грановского по офису Адамовский".

Сергей Лещенко/Facebook, 11 октября 2017

Ранее система "ProZorro" заблокировала тендер телеканала "Рада" из-за подозрения в коррупции: канал пытался закупить оборудование для телерадиовещания на 20 миллионов гривен.