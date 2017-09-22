Хроника 21 сентября: встреча Порошенко и Трампа, взрыв в Умани, Пашинскому вернули пистолет

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 21 сентября, в Нью-Йорке в США прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа. В этот же день в ООН сообщили, когда рассмотрят вопрос отправки миссии в Донбасс, а секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ отработала нанесение ракетно-ядерного удара на учениях "Запад-2017". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Встреча Порошенко и Трампа

В четверг, 21 сентября, в Нью-Йорке в США прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа. Главы государств обсудили сотрудничество двух стран, а также размещение миротворцев ООН на востоке Украины. Президент Украины заявил, что встреча с президентом США, которая длилась около часа, была чрезвычайно продуктивной.

В ООН сообщили, когда рассмотрят вопрос отправки миссии в Донбасс

Генеральный секретарь ООН рассмотрит вопрос об отправке технической миссии в Донбасс после решения Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. В ООН сообщили, что вопрос о размещении миротворческой миссии решает Совет Безопасности: "Поэтому мы будем ждать их рекомендации, в том числе, в отношении технической миссии".

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Турчинов заявил, что РФ отработала нанесение ракетно-ядерного удара на учениях "Запад-2017"

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на последнем этапе российско-белорусских военных учений "Запад-2017" было отработано нанесение массированного ракетно-ядерного удара. По его словам, во время последнего дня учений для отработки ракетно-ядерного удара привлекались 6 самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3, которые осуществили полеты над Баренцевым, Балтийским и Норвежским морями.

В месте массового пребывания хасидов в Умани произошел взрыв

Израильский подросток пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Умани, взрыв произошел неподалеку от массового пребывания паломников-хасидов, сообщили в пресс-службе Нацполиции. По данным ведомства, в результате взрыва пострадал подросток, гражданин Израиля. Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года. Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских.

Депутату Пашинскому вернули пистолет

Генеральная прокуратура вернула депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому изъятый пистолет, из которого он стрелял в Вячеслава Химикуса, сообщают СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру. Пистолет вернули в связи с тем, что уголовное производство против него закрыли 26 июля. Прошлой зимой парламентарий в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Киевской области Вячеславу Химикусу.

Еще один круизный теплоход "сбежал" в Крым

По данным системы слежения за морскими судами АИС, в среду днем теплоход "Зирка Днепра" вышел из порта приписки Херсон. Никаких круизов в данное время года заявлено не было. Владельцем значится та же круизная компания "Червона Рута". По утверждению одесских СМИ, повторяется недавняя история с путешествием "Генерала Ватутина", который был продан российским владельцам.

Заявление Цукерберга по поводу вмешательства РФ в американские выборы

Социальная сеть Facebook не может обнародовать переданные конгрессу данные о покупке российскими ботами рекламы, но надеется, что законодатели обнародуют результаты своих изысканий по окончании расследования возможного российского вмешательства в выборы в США, заявил глава компании Марк Цукерберг. "Я распорядился, чтобы наша команда передала конгрессу рекламу, обнаруженную нами", — сказал Цукерберг.

Трамп объявил о новых санкциях против КНДР

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых финансовых санкциях против КНДР. По словам Трампа, целью подписанного им указа являются критически важные судоходные и торговые сети КНДР: "Слишком долго КНДР позволяли злоупотреблять мировой финансовой системой, чтобы финансировать ядерную и ракетную программу".

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В 1981 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира и установила его празднование на третий вторник сентября. Спустя 20 лет, в 2001 году, Генассамблея единогласно приняла резолюцию, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.