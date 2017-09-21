Депутату Пашинскому вернули пистолет

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура вернула депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому изъятый пистолет, из которого он стрелял в Вячеслава Химикуса, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Генпрокуратуру.

"В соответствии с требованиям Уголовного процессуального кодекса Пашинскому С.В. возвращен принадлежащий ему пистолет "Глок", который изымался на время досудебного расследования", — сказано в ответе ГПУ в адрес издания.

Пистолет депутату "Народного фронта" вернули в связи с тем, что уголовное производство против него закрыли 26 июля.

Прошлой зимой парламентарий в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Киевской области Вячеславу Химикусу.

В канун Нового года Пашинский сообщил о нападении на него. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине.

В постановлении следователя ГПУ говорилось, что в действиях нардепа нет состава преступления.