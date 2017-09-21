наверх
21.09.201714:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Депутату Пашинскому вернули пистолет

    Тема:

    Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (62)

    (обновлено: )10801
    По утверждению Генпрокуратуры, пистолет "Глок" депутату "Народного фронта" Сергею Пашинскому вернули в связи с тем, что уголовное производство против него закрыли 26 июля.
    Нардеп Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура вернула депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому изъятый пистолет, из которого он стрелял в Вячеслава Химикуса, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Генпрокуратуру.

    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН
    Дело Пашинского и справедливость не для всех

    "В соответствии с требованиям Уголовного процессуального кодекса Пашинскому С.В. возвращен принадлежащий ему пистолет "Глок", который изымался на время досудебного расследования", — сказано в ответе ГПУ в адрес издания.

    Пистолет депутату "Народного фронта" вернули в связи с тем, что уголовное производство против него закрыли 26 июля.

    Прошлой зимой парламентарий в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Киевской области Вячеславу Химикусу. 

    В канун Нового года Пашинский сообщил о нападении на него. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. 

    В постановлении следователя ГПУ говорилось, что в действиях нардепа нет состава преступления.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа в Белом доме. Архивное фото
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Круглый зал в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Закарпатский облсовет
    Реформа образования: необратимые последствия