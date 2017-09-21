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    Фотоленты

    В месте массового пребывания хасидов в Умани произошел взрыв

    (обновлено: )60804
    Пожар в Умани
    Пожар в Умани
    Пожар в Умани
    Пожар в Умани
    Пожар в Умани
    Пожар в Херсоне
    Взрыв в Умани
    Взрыв в Умани
    Взрыв в Умани
    Взрыв в Умани
    Взрыв в Умани
    Пожар в Умани
    ck.dsns.gov.ua
    Пожар в Умани
    ck.dsns.gov.ua
    Пожар в Умани
    ck.dsns.gov.ua
    Пожар в Умани
    ck.dsns.gov.ua
    Пожар в Умани
    ck.dsns.gov.ua
    Пожар в Херсоне
    Пожар в Херсоне
    ГСЧС
    Взрыв в Умани
    npu.gov.ua
    Взрыв в Умани
    npu.gov.ua
    Взрыв в Умани
    npu.gov.ua
    Взрыв в Умани
    npu.gov.ua
    Взрыв в Умани
    npu.gov.ua

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    Израильский подросток пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Умани, взрыв произошел неподалеку от массового пребывания паломников-хасидов, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

    Читайте также: Праздник со скандалом. Хасиды заняли Умань

    "Сегодня, 21 сентября, около 06.00 в Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета. Личный состав полиции был немедленно поднят по тревоге", — говорится в сообщении полиции, размещенном в Facebook.

    По данным ведомства, в результате взрыва пострадал подросток, гражданин Израиля. Также повреждена крыша одного из гаражей.

    На место выехали первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин и замглавы ведомства Александр Фацевич. Также на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, устанавливаются обстоятельства взрыва и личности причастных к нему, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года. Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских, а культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана и в помещении синагоги пройдут до 22 сентября.

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