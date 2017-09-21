В месте массового пребывания хасидов в Умани произошел взрыв

Израильский подросток пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Умани, взрыв произошел неподалеку от массового пребывания паломников-хасидов, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

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"Сегодня, 21 сентября, около 06.00 в Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета. Личный состав полиции был немедленно поднят по тревоге", — говорится в сообщении полиции, размещенном в Facebook.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадал подросток, гражданин Израиля. Также повреждена крыша одного из гаражей.

На место выехали первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин и замглавы ведомства Александр Фацевич. Также на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, устанавливаются обстоятельства взрыва и личности причастных к нему, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года. Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских, а культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана и в помещении синагоги пройдут до 22 сентября.