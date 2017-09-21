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    В ООН сообщили, когда рассмотрят вопрос отправки миссии в Донбасс

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (141)

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    В ООН сообщили, что вопрос о размещении миротворческой миссии решает Совет Безопасности: "Поэтому мы будем ждать их рекомендации, в том числе, в отношении технической миссии".
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН рассмотрит вопрос об отправке технической миссии в Донбасс после решения Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

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    "Вопрос о размещении миротворческой миссии решает Совет Безопасности, поэтому мы будем ждать их рекомендации, в том числе, в отношении технической миссии", — сообщил Хак.

    Выступая в Совбезе ООН накануне, президент Украины Петр Порошенко призвал генсека ООН направить техническую миссию по оценке ситуации в Донбассе для подготовки развертывания миротворческой миссии.

    Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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