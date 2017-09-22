Трамп пошумел в ООН

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент США Дональд Трамп изложил свою точку зрения в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По мнению Трампа, препятствием на пути развития ООН стала бюрократия и неэффективное руководство, слишком большие финансовые расходы и чрезмерное количество персонала, сообщает Радио Свобода.

Результаты работы ООН не соответствуют объему выделяемых средств, отметил Трамп в своей речи.

Как сообщает Радио Свобода, США занимают – с большим отрывом – первое место в мире по финансированию ООН. В минувшем году страна внесла 600 миллионов долларов в регулярный бюджет организации, составляющий более 2,5 миллиарда долларов.

В своей речи Трамп заявил, что "мы должны отвергнуть угрозы суверенитету, которые существуют от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны поддерживать соблюдение закона, границ, уважение к культуре и мирное взаимодействие, которое появляется в итоге".

В Кремле отреагировали на это высказывание Трампа, заявив, что российский президент постоянно "акцентирует ценность и безальтернативность в современном мире суверенитета каждого государства".

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление в ООН Трампа.

Трамп сделал жесткие заявления по Ирану и КНДР.

По словам Трампа, "странам мира давно пора выступить против другого безрассудного режима, который открыто говорит о массовых убийствах, призывает уничтожить Америку, разрушить Израиль и погубить многих лидеров государств, находящихся в этом зале". По его словам, "под личиной демократии в Тегеране" прячется коррумпированная диктатура.

"Сделка с Ираном была одной из худших и самой неравноправной из тех, которые когда-либо заключали Соединенные Штаты. Честно говоря, эта сделка — позор для США", — заявил Трамп.

По его словам, "иранское правительство должно отказаться от поддержки террористов и начать служить своему собственному народу, а также с уважением относиться к суверенным правам соседних государств".

Наряду с этим, как заявила в среду посол США в ООН Никки Хейли, у Трампа "есть серьезные претензии к международному ядерному соглашению с Ираном", однако из его выступления в Генассамблее ООН "не следует, что Соединенные Штаты откажутся от этого соглашения", сообщает Голос Америки.

"Это – не… сигнал о том, что он собирается отказаться (от соглашения). Но – это явный сигнал, что он недоволен им", — сказала Хейли в интервью телеканалу CBS.

Однако если в октябре Трамп не подтвердит, что Тегеран соблюдает условия соглашения о прекращении своей военной ядерной программы, то у Конгресса будет 60 дней, чтобы возобновить действие санкций, отмененных в 2015-году в рамках договора, подписанного Ираном с шестью ведущими мировыми державами.

Пока на встрече министров иностранных дел так называемой "шестерки" и Ирана 20 сентября в Нью-Йорке удалось сохранить сделку по иранской ядерной программе, сказала председательствовавшая на встрече Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Трамп также заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс.

Говоря о ситуации вокруг КНДР, Трамп заявил, что "у Соединенных Штатов много сил и терпения, но если Америку вынудят защищаться или защищать своих союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею".

Обещание Дональда Трампа "полностью уничтожить" Северную Корею шокировало мир.

"Похоже, очередной выпад президента Трампа против Северной Кореи огорошил ближайших американских союзников в Азии", — пишет The Washington Post. В речи в ООН Трамп пригрозил не только принять меры против режима Ким Чен Ына, но и уничтожить целую страну с 25-миллионным населением.

"Эти союзники — Япония и Южная Корея — ничего не сказали об угрозе Трампа вести войну по соседству с ними, а Китай и Россия предостерегли, что Трамп рискует подогреть напряженность", — пишет американское издание.

Россия сочла замечания американского лидера опасными и предвещающими нестабильность. В российских внешнеполитических ведомствах считают, что заявления Трампа отражают его неопытность и потенциально опасны для союзников США.

Москва выступает против использования угроз, включая в адрес КНДР, в урегулировании международных проблем.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель критикует заявления президента США в адрес КНДР, считая "абсолютно неприемлемым любое военное решение", сказала она 20 сентября, в эксклюзивном интервью Deutsche Welle. Могерини также заявила, что ситуация вокруг КНДР должна решаться исключительно мирным путём.

Некоторые эксперты считают, что "подстрекательский ультиматум Трампа" был на самом деле адресован китайскому президенту Си Цзиньпину, "помощь которого он пытается получить в рамках крестового похода против "порочного" режима Кима".

Как пишет The Guardian, если бы удалось убедить Си прекратить поставки сырой нефти в Северную Корею, "этот решительный шаг мог бы, в конце концов, обрушить режим Кима".

Ши Иньхун, эксперт из Китайского народного университета в Пекине, считает, что Трамп хочет запугать Северную Корею и надавить на Китай. "Но в последние месяцы стало совершенно ясно, что Ким Чен Ын его не боится. Напротив, военная угроза побудит Кима еще сильнее сосредоточиться на разработке ракет".

В этом контексте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей первой речи перед Генассамблеей призвал членов Совбеза ООН сохранять единство в вопросе отказа от ядерного оружия на Корейском полуострове. Он подчеркнул, что необходимо найти политическое решение кризиса, а пассивная позиция может привести к вооруженному конфликту, передает Радио Свобода https://www.svoboda.org/a/28744809.html

Однако, страны НАТО выступают против заключения нового Договора ООН о запрещении ядерного оружия. Об этом говорится в опубликованном 20 сентября заявлении Североатлантического совета, являющегося главным политическим руководящим органом альянса, размещённом на сайте НАТО.

Договор о запрете ядерного оружия открыт для подписания 20 сентября в Нью-Йорке. Он был принят 7 июля нынешнего года в штаб-квартире ООН и вступит в силу, когда его ратифицируют 50 государств. В первый же день конвенцию подписали представители 51 страны, однако все ядерные державы и страны НАТО бойкотировали договор, сообщает Радио Свобода.

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В заявлении НАТО отмечается, что "до тех пор, пока будет существовать ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом".

"Попытка запретить ядерное оружие договором, к которому не присоединилась ни одна страна, фактически владеющая таким оружием, не принесет успеха, не приведет к сокращению имеющегося ЯО, не укрепит безопасность какой-либо страны, как и не будет способствовать стабильности и миру на планете", — говорится в документе.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис и глава минобороны Южной Кореи Сон Ён Му обсудили возвращение тактического ядерного оружия в страну.

По мнению экспертов, "мир вступил в период новой гонки вооружений и "холодной войны".