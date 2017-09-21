Стало известно, о чем Трамп и Мэй говорили на встрече в Нью-Йорке

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Иран и КНДР стали главными темами, которые обсудили в ходе встречи в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, говорится в сообщении Белого дома, поступившем в РИА Новости.

Встреча состоялась накануне, однако официальное сообщение по этому поводу Белый дом распространил только в четверг.

"Стороны обсудили подходы, нацеленные на прекращение дестабилизирующего влияния Ирана на Сирию и Ирак. Также они рассмотрели следующие шаги в отношении ядерной сделки с Ираном", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Трамп "попросил Великобританию усилить давление на КНДР с целью денуклеаризации".

Также подчеркивается, что президент и премьер-министр обсудили совместные усилия в борьбе с терроризмом и тему Brexit.

Ранее сообщалось, что Трамп, выступая во вторник на Генассамблее, призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и уважать границы "от Украины до Южно-Китайского моря".