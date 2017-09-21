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    Стало известно, о чем Трамп и Мэй говорили на встрече в Нью-Йорке

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    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили совместные усилия в борьбе с терроризмом и тему Brexit.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Иран и КНДР стали главными темами, которые обсудили в ходе встречи в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, говорится в сообщении Белого дома, поступившем в РИА Новости.

    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
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    Встреча состоялась накануне, однако официальное сообщение по этому поводу Белый дом распространил только в четверг.

    "Стороны обсудили подходы, нацеленные на прекращение дестабилизирующего влияния Ирана на Сирию и Ирак. Также они рассмотрели следующие шаги в отношении ядерной сделки с Ираном", — говорится в сообщении.

    Кроме того, отмечается, что Трамп "попросил Великобританию усилить давление на КНДР с целью денуклеаризации".

    Также подчеркивается, что президент и премьер-министр обсудили совместные усилия в борьбе с терроризмом и тему Brexit.

    Ранее сообщалось, что Трамп, выступая во вторник на Генассамблее, призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и уважать границы "от Украины до Южно-Китайского моря".

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