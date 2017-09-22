Трамп: Украина не самое легкое место для жизни, но дела там все лучше

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Петром Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что ситуация в Украине улучшается.

По словам Трампа, отношения двух стран "достигли прогресса" со времени их последней встречи в Белом доме в этом году.

"Не сказал бы, что это (Украина) самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше на ежедневной основе", — сказал Трамп, не пояснив, в чем именно улучшаются дела.

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Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.