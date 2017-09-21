Порошенко поблагодарил Трампа за признание достигнутого в Украине прогресса

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за признание достигнутого прогресса, лидеры проводят двустороннюю встречу в четверг в Нью-Йорке.

"Действительно, спасибо, мистер президент! Для меня большая честь быть здесь, сидеть так близко к Вам. Я очень рад слышать слова о прогрессе, которого мы оба достигли со времени нашей последней встречи", — сказал Порошенко, приветствуя Трампа. Видеозапись встречи опубликована на странице Facebook украинского лидера.

Трамп открыл встречу словами о том, что на "Украине достигнут очень-очень хороший прогресс". "Не сказал бы, что это (Украина) самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше на ежедневной основе", — сказал лидер США в начале встрече.

Порошенко сообщил о значительном улучшении экономического взаимодействия двух стран. "Упомяну лишь одну цифру, в результате реализации нашего соглашения оборот между США и Украиной за последние семь месяцев увеличился в 2,5 раза", — сказал президент Украины. Он отметил, что Киев приветствует приход на свой рынок американских компаний и создание дополнительных рабочих мест для граждан обеих стран. Трамп в свою очередь отметил, что американские компании "видят большой потенциал" в Украине.

Президент Украины также выразил соболезнования и солидарность с народом США в связи с недавними ураганами. В ответ на эти слова Трамп подробно рассказал ему о ликвидации последствий обрушившегося на территорию США стихийного бедствия.