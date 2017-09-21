Турчинов заявил, что РФ испытала ядерное оружие на учениях "Запад-2017"

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на последнем этапе российско-белорусских военных учений "Запад-2017" было отработано нанесение массированного ракетно-ядерного удара, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, во время последнего дня учений для отработки ракетно-ядерного удара привлекались 6 самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3, которые осуществили полеты над Баренцевым, Балтийским и Норвежским морями.

Турчинов также сообщил, что ракетные войска осуществили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области по целям на полигоне "Кура" на полуострове Камчатка.

"Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" Северного флота РФ осуществил электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования", — добавил он.

По его информации, были выполнены ракетные стрельбы по морским целям в акваториях моря Лаптевых и Баренцева моря.

"После завершения учебно-боевых задач в рамках СКШУ "Запад-2017" с 21 сентября запланировано отбытие в Россию личного состава, военной техники и вооружения с полигонов, расположенных на территории Беларуси", — отметил Турчинов.

По его словам, Украина вместе с государствами-партнерами будет внимательно отслеживать вывод российских войск из Беларуси и возвращение их в пункты постоянной дислокации.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, который участвовал в учениях, превышает 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам были привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.