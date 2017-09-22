В КНДР заявили, что ответят на речь Трампа испытание водородной бомбы

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина, Ксения Нака, Иван Захарченко. Возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане, заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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"Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане", — приводит его слова южнокорейское агентство Ренхап.

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Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что рассматривает сверхжесткие контрмеры в ответ на выступление американского президента Дональда Трампа, в котором тот пообещал уничтожить КНДР, если она будет угрожать безопасности США.