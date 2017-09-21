Порошенко: Украина осуждает ядерные испытания КНДР

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Украина осуждает ядерные испытания и многократные запуски баллистических ракет Северной Кореей и выступает за усиление мер по пресечению незаконной деятельности Пхеньяна, заявил президент Петр Порошенко во время выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава государства напомнил, что на протяжении десятилетий Украина была решительным контрибутором глобальной безопасности.

"Во имя мира и в обмен на гарантии безопасности, Украина отдала свой третий по мощности в мире ядерный арсенал", — сказал Порошенко и добавил, что "двадцать лет спустя в Украину ворвался тот, кто обещал уважать и, если необходимо, защищать государственные границы Украины".

При этом президент подчеркнул, что "мы остаемся решительными сторонниками глобального нераспространения и разоружения".

"Именно поэтому мы строго осуждаем ядерные испытания и многократные запуски баллистических ракет, осуществленные Северной Кореей. Мы глубоко обеспокоены постоянным изъятием ресурсов, за счет первоочередных человеческих потребностей, для подпитки ядерного арсенала Пхеньяна, в сочетании с серьезными нарушениями прав человека", — цитирует главу государства его пресс-служба.

"Мы решительно выступаем за усиление мер, направленных на прекращение незаконной деятельности Пхеньяна и возвращение Северной Кореи в международно-правовое поле", — добавил Порошенко.

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Он подтвердил призыв Украины к Совету Безопасности ООН провести тщательное расследование о разработке ядерных и ракетных программ Северной Кореи с целью выявления любой возможной внешней помощи Пхеньяну в этой сфере.

Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

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Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.