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    Тиллерсон о ситуации с КНДР: возможно военное решение

    (обновлено: )19802
    По словам госсекретаря, Вашингтон пока реализует так называемую "политику мирного давления", "она нацелена на то, чтобы привести Пхеньян за стол переговоров".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Штаты не стремятся к смене режима в КНДР.

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    "Мы не стремимся к смене режима и к его краху, мы не стремимся к воссоединению полуострова", — сказал он в эфире телеканала CBS.

    По его словам, Вашингтон реализует так называемую "политику мирного давления". По его словам, "она нацелена на то, чтобы привести Пхеньян за стол переговоров".

    "Мы стремимся найти мирное решение проблемы", — отметил госсекретарь, отметив, что военный вариант также допускается, но не стоит на первом месте.

    При этом госсекретарь подчеркнул, что в случае дипломатического провала "военное решение станет единственным".

    В связи с этим Тиллерсон напомнил, что "Совет Безопасности ООН наложил на КНДР самые жесткие в истории санкции, чтобы вернуть ее к диалогу".

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