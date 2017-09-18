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    В мире

    Испания объявила посла КНДР персоной нон грата

    Тема:

    Запуск баллистической ракеты КНДР (58)

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    В понедельник посол КНДР в Испании был объявлен персоной нон грата, говорится в сообщении МИД Испании. Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что полномочия посла будут прекращены 30 сентября.
    Флаг Испании
    Associated Press Daniel Ochoa de Olza

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. МИД Испании объявил посла КНДР в стране персоной нон грата, сообщает внешнеполитическое ведомство в Twitter.

    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
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    "Сегодня посол КНДР в Испании был объявлен персоной нон грата", — говорится в сообщении. МИД также сообщил, что полномочия посла будут прекращены 30 сентября.

    Ранее Испания решительно осудила последний запуск баллистической ракеты, осуществленный Северной Кореей.

    Пхеньян утром в минувшую пятницу (00.57 по Киеву) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров.

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