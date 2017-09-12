Самые жесткие санкции в XXI веке. Решение СБ ООН по КНДР

РИА Новости Украина

Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке, впрочем не такой строгий, как хотели бы США.

Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию, пишут РИА Новости.

С момента принятия документа всем государствам запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

В резолюции также отмечаются готовность Совбеза ООН "поддержать шестисторонние переговоры" по корейскому урегулированию и призыв к их возобновлению. СБ далее приветствует усилия государств "способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог", не отмечая конкретных инициатив.

Документ в такой редакции делегация США распространила лишь в воскресенье вечером. Изначально США подготовили набор более жестких мер, вплоть до полного нефтяного эмбарго и санкций в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына.

Текстильная промышленная подпала под санкции ООН впервые. Эта мера, по словам постпреда США при ООН Никки Хейли, лишит Пхеньян дохода в 800 миллионов долларов.

Работающие за рубежом граждане КНДР, по оценке США, ежегодно приносят Пхеньяну более 500 миллионов долларов.

Значительный удар экономике страны нанесут и ограничения на торговлю нефтью. Установленный лимит на продажу в КНДР продуктов нефтепереработки на 55% сократит объем получаемого Пхеньяном топлива.

Запрет на увеличение поставок сырой нефти фактически означает, что КНДР сможет получать ее только от Китая по трубопроводу Даньдун — Синыйджу.

В США посчитали, что с учетом всех ограничений, введенных предыдущими резолюциями СБ ООН, теперь КНДР лишится более 90% доходов от продажи сырья и других товаров.

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По словам постпреда Великобритании при ООН Мэттью Райкрофта, с принятием этой резолюции Совет безопасности ввел "самый строгий санкционный режим, установленный ООН в XXI веке".

При столь жестком подходе, уверены в Вашингтоне, мирное сосуществование с КНДР возможно, но только если Пхеньян докажет свою готовность придерживаться его.

"Новое усиление санкций не доставляет нам удовольствия. Мы не ищем войны. Режим КНДР еще не прошел точку невозврата. Если они согласятся остановить свою ядерную программу, у них есть шанс", — заявила Хейли по итогам голосования.

"Однако если КНДР продолжит свои опасные действия, мы продолжим оказывать давление", — добавила она.

Постпред Китая при ООН Лю Цзеи посоветовал КНДР услышать и "серьезно отнестись к ожиданиям международного сообщества", а коллегам по Совбезу все-таки проявить хладнокровие. Он обратил внимание на то, что резолюция призывает к возобновлению переговорного процесса, и призвал сделать это.

Российский постпред Василий Небензя также призвал страны ООН предпринять конкретные усилия по поиску путей политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Он заявил, что "меры финансово-экономического давления на руководство КНДР практически исчерпаны и дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения ее экономики, введения тотальной блокады страны и провоцирования глубокого гуманитарного кризиса".

В этой связи он напомнил о совместном предложении России и Китая по нормализации ситуации. Ранее Россия и Китай предложили идею "двойного замораживания" — прекращения учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.

"Считаем крупной ошибкой недооценку этой российско-китайской инициативы. Она остается на столе СБ ООН, и мы будем настаивать на ее рассмотрении", — подчеркнул российский дипломат. Китайский МИД также призвал все заинтересованные стороны активно рассмотреть предложенную инициативу "двойного замораживания".