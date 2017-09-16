КНДР будет развивать ядерное оружие для удара по США - Ким Чен Ын

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит развивать ядерное оружие, пока не будет готова нанести массированный ответный удар по США, передает южнокорейское агентство Рёнхап.

"Необходимо продолжать и прямо форсировать повышение качества нашей военной ударной мощи, чтобы можно было нанести ответный ядерный удар, который США не смогли бы вынести", — заявил Ким Чен Ын, который лично руководил в пятницу испытанием баллистической ракеты "Хвасон-12", перелетевшей через Японию и упавшей в Тихом океане.

По его словам, КНДР нужно достичь баланса сил с США, чтобы Вашингтон прекратил угрозы применения силы.

Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

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Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.