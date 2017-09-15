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    КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (673)

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    По данным японских СМИ, пуск ракеты произведен в направлении Японии, она пролетела над островом Хоккайдо в 7.06 (01.6 по Киеву).
    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Японский телеканал NHK предупредил о пуске в КНДР новой ракеты и призвал жителей ряда северо-восточных префектур направиться в укрытия.

    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri
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    По данным телеканала, пуск ракеты произведен в направлении Японии, она пролетела над островом Хоккайдо в 7.06 (01.6 по Киеву).

    Позже правительство Японии сообщило, что ракета КНДР упала в 2000 км от мыса Эримо на Хоккайдо.

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    Совет Безопасности ООН на днях единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

    Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

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    КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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