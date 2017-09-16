наверх
16.09.201719:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Запуск баллистической ракеты КНДР: появилось видео

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (678)

    (обновлено: )66
    В интернете появилось видео последнего запуска Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане у острова Хоккайдо. Видео телевидения КНДР обнародовано в YouTube.
    Канал Korean People's Army в Youtube

    В описании к видео говорится, что речь идет о ракете средней дальности северокорейского производства Hwasong-12.

    Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

    Читайте также: Самые жесткие санкции в XXI веке. Решение СБ ООН по КНДР

    Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в муниципальном детском лагере в Одессе. Видео
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне