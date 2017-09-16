КНДР почти завершила создание ядерных вооруженных сил - Ким Чен Ын

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КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. КНДР подтвердила недавнее проведение испытания баллистической ракеты "Хвасон-12", а лидер страны Ким Чен Ын заявил, что практически завершено создание северокорейских ядерных сил, передает южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

"Цель создания ядерных сил почти завершена", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

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Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.