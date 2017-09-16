Совбез ООН назвал последний ракетный пуск КНДР "крайне провокационным"

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН осудил последний ракетный пуск КНДР, назвал его "крайне провокационным", сообщил постпред Эфиопии при ООН Такеда Алему, который председательствует в СБ в сентябре.

"Совет осудил крайне провокационный пуск баллистической ракеты КНДР", — заявил дипломат.

СБ ООН также заявил о необходимости КНДР показать приверженность денуклеаризации."Совбез также подчеркнул жизненную необходимость того, чтобы КНДР немедленно показала искреннюю приверженность денуклеаризации посредством конкретных действий", — сказал председатель совета.

Кроме того, СБ подчеркнул необходимость работы для снижения напряженности на Корейском полуострове.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

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Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.