наверх
16.09.201701:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Совбез ООН назвал последний ракетный пуск КНДР "крайне провокационным"

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (675)

    (обновлено: )12
    Совет Безопасности ООН "осудил крайне провокационный пуск баллистической ракеты КНДР" и заявил о необходимости КНДР показать приверженность денуклеаризации.
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН осудил последний ракетный пуск КНДР, назвал его "крайне провокационным", сообщил постпред Эфиопии при ООН Такеда Алему, который председательствует в СБ в сентябре.

    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    REUTERS KCNA/via REUTERS
    Кому по силам остановить КНДР?

    "Совет осудил крайне провокационный пуск баллистической ракеты КНДР", — заявил дипломат.

    СБ ООН также заявил о необходимости КНДР показать приверженность денуклеаризации."Совбез также подчеркнул жизненную необходимость того, чтобы КНДР немедленно показала искреннюю приверженность денуклеаризации посредством конкретных действий", — сказал председатель совета.

    Кроме того, СБ подчеркнул необходимость работы для снижения напряженности на Корейском полуострове.

    Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

    Читайте также: Самые жесткие санкции в XXI веке. Решение СБ ООН по КНДР

    Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне
    Давид Сакварелидзе. Архивное фото
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается