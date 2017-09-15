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    Мэй и Трамп призвали Китай всеми средствами оказывать давление на КНДР

    (обновлено: )11301
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп также обсудили очередной ракетный запуск КНДР и сошлись на том, что это безрассудная провокация.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    twitter.com/willripleyCNN/

    КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали очередной ракетный запуск КНДР "безрассудной провокацией" и призвали Китай "использовать все свои рычаги" для оказания давления на КНДР.

    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Очередное испытание ракеты в КНДР: реакция в мире

    "Президент Трамп позвонил сегодня премьер-министру, чтобы выразить соболезнования в связи с утренним трусливым терактом в Лондоне", — говорится в заявлении официального представителя канцелярии премьер-министра.

    "Они также обсудили очередной ракетный запуск КНДР, сошлись на том, что это безрассудная провокация и что Китай должен сейчас использовать все свои рычаги для оказания давления на северокорейский режим с тем, чтобы он изменил свой курс и положил конец этим незаконным испытаниям", — отметил представитель офиса премьера.

    В пятницу Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. Ракета КНДР, выпущенная около 06.57 (00.57 по Киеву), в промежуток с 07.04 (01.04 по Киеву до 07.06 (01.06 по Киеву) перелетела через территорию Японии и в 07.16 (01.16 по Киеву) упала в 2,2 тысячи км от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3,7 тысячи км, высота — около 800 км. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении фрагментов ракеты, упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3,7 тысячи км с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.

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