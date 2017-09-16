О чем пишут в мире: теракт в Лондоне, пуск ракеты КНДР, смерть легенды кино

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РИА Новости Украина

Пятый теракт в Лондоне

В пятничное утро взрыв произошел на станции Parsons Green на западе Лондона, где преимущественно живут иностранцы, студенты и небогатые британцы. По данным британских СМИ, террорист привел в действие самодельную бомбу с таймером, что "позволяет предположить, что он обладал определенными знаниями об изготовлении взрывных устройств". Расследованием теракта занимаются контртеррориистическая полиция и служба контрразведки МИ-5. По последним данным, в результате взрыва пострадали 29 человек, их жизни ничто не угрожает.

Как сообщает Washington Examiner, ответственность за атаку взяла террористическая группировка "Исламское государство", по данным которой пострадали 30 человек. Уровень террористической угрозы в Великобритании объявлен наивысшим — критическим.

Как пишет Telegraph, это означает, что "войска будут патрулировать улицы и усилят меры безопасности на крупных мероприятиях и в местах, которые могут стать целями террористов, например на вокзалах и в аэропортах".

Как пишет Independent, мэр Лондона Садик Хан заявил, что террористы никогда не смогут победить город. Газета Monde отмечает, что за последние шесть месяцев это уже пятый теракт в Великобритании. Это "первая за год террористическая атака в Великобритании, в результате которой никто не погиб", пишет, в свою очередь, Guardian.

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КНДР снова провоцирует

Совет безопасности ООН осудил пятничный пуск баллистической ракеты КНДР. Председатель СБ Такеда Алему (постпред Эфиопии при ООН) назвал этот пуск "крайне провокационным".

Independent отмечает, что это уже второй за две недели пуск, в результате которого ракета пролетела над Японией, при этом СБ ООН уже дважды ужесточал санкции в отношении КНДР. Лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что "будет пренебрегать санкциями тысячу лет", пишет Telegraph.

Эксперты считают, пишет Sueddeutsche Zeitung, что, вероятно, судьба Саддама Хусейна стала определенной драмой для лидера КНДР. Его "провокации" направлены на то, чтобы показать, что КНДР "не Ливия и не Ирак" и "защитить свой режим".

Последствия взлома Equifax

Бюро кредитных историй Equifax сообщило об увольнении руководителя информационной службы и руководителя службы безопасности.

Washington Post пишет, что "внезапный уход" связан со взломом персональных данных 143 миллионов жителей США. Telegraph пишет, что также это могло затронуть неопределенное число британцев и канадцев.

О взломе стало известно 7 сентября, и с того момента на компанию обрушился шквал критики, пишет Business Times. Как сообщает Washington Post, продолжается расследование взлома, а также по этому вопросу назначены слушания в конгрессе. Компания принесла извинения клиентам и назначила временно исполняющих обязанности из числа высокопоставленных действующих сотрудников, отмечает Guardian.

Умер Гарри Дин Стэнтон

Американский актер Гарри Дин Стэнтон скончался в пятницу в возрасте 91 года. Как сообщил его агент, Стэнтон умер естественной смертью в больнице в Лос-Анджелесе.

"Один из наиболее узнаваемых актеров, который совсем недавно появился в Твин Пикс", — пишет Independent. Газета отмечает, что Стэнтон играл во многих фильмах, ставших классикой, например в "Париж, Техас" в 1984 году. New York Times пишет, что актер "провел два десятка лет в Голливуде на однотипных ролях ковбоев" и только потом его таланты начали раскрываться. Стэнтон обладал даром "сделать все, в чем он участвовал, аутентичным".

Guardian пишет, что Стэнтон — "ветеран американского кино", который сыграл во многих культовых фильмах.

Сам же актер довольно флегматично относился к своей роли в кино. "В конце ты уходишь, принимая все в своей жизни — страдания, ужас, любовь, потерю, ненависть — все это. Это все кино в любом случае", — говорил он.