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    Россия

    В России отреагировали на заявление США о возможном уничтожении КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (681)

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    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, угрозы начать войну против КНДР без осмысления последствий - признак тупика, в который зашли США.
    Российский сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли о возможном уничтожении КНДР является признаком тупика, в который зашли США.

    Видео запуска баллистической ракеты КНДР
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    Запуск баллистической ракеты КНДР: появилось видео

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    Ранее в воскресенье Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур Организации Объединенных Наций. Она отметила, что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, она будет уничтожена.

    "Истерики Хейли в ООН, угрозы начать войну против КНДР без осмысления последствий — признак тупика, в который зашли США. О цене войны там думают?", — написал Пушков в Twitter.

    КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

    В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

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