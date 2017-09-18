В России отреагировали на заявление США о возможном уничтожении КНДР

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли о возможном уничтожении КНДР является признаком тупика, в который зашли США.

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Ранее в воскресенье Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур Организации Объединенных Наций. Она отметила, что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, она будет уничтожена.

"Истерики Хейли в ООН, угрозы начать войну против КНДР без осмысления последствий — признак тупика, в который зашли США. О цене войны там думают?", — написал Пушков в Twitter.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 вересня 2017 р.

​КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.