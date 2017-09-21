наверх
21.09.201708:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Глава МИД КНДР назвал выступление Трампа в ООН собачьим лаем и бредом

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (686)

    (обновлено: )21110
    В пятницу министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо выступит на сессии Генассамблеи, а в субботу проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, прибывший в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, назвал выступление американского президента Дональда Трампа "собачьим лаем", передает агентство Ренхап.

    Министр ответил на вопросы журналистов, ожидавших его около гостиницы.

    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    REUTERS Kevin Lamarque
    Мир расколот. Последствия речи Трампа в ООН

    "Есть поговорка "собака лает, а процессия движется". Если он думает, что собачим лаем нас можно испугать, то это действительно собачий бред", — сказал министр.

    Читайте также: Кому по силам остановить КНДР?

    На просьбу прокомментировать новое прозвище для лидера своей страны, которое дал ему Трамп – "ракетный человек", Ли Ён Хо заявил, что ему жаль помощников американского президента.

    Как ожидается, в пятницу министр выступит на сессии, а в субботу проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

    Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

    Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

    Читайте также: Самые жесткие санкции в XXI веке. Решение СБ ООН по КНДР

    Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Николай Азаров. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Флаг Румынии
    Реформа образования: необратимые последствия