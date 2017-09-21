Глава МИД КНДР назвал выступление Трампа в ООН собачьим лаем и бредом

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, прибывший в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, назвал выступление американского президента Дональда Трампа "собачьим лаем", передает агентство Ренхап.

Министр ответил на вопросы журналистов, ожидавших его около гостиницы.

"Есть поговорка "собака лает, а процессия движется". Если он думает, что собачим лаем нас можно испугать, то это действительно собачий бред", — сказал министр.

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На просьбу прокомментировать новое прозвище для лидера своей страны, которое дал ему Трамп – "ракетный человек", Ли Ён Хо заявил, что ему жаль помощников американского президента.

Как ожидается, в пятницу министр выступит на сессии, а в субботу проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

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Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.