США хотят "взять измором" КНДР - госдеп

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. США путем введения новых экономических санкций против КНДР хотят лишить ее денег на ракетно-ядерную программу, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя последний указ президента США Дональда Трампа.

Ранее в четверг Трамп сообщил, что целью нового указа являются "критически важные судоходные и торговые сети КНДР". Президент отметил, что поручил минфину США вводить санкции против "любого иностранного банка, который сознательно ведет бизнес или облегчает существенные транзакции, связанные с торговлей против КНДР". Кроме того, Трамп заявил, что центральный банк Китая ограничил работу местных финансовых учреждений с КНДР.

"Главный смысл (санкций — ред.) — попытаться лишить денег Северную Корею, которые бы могли пойти на незаконную программу баллистических ракет и ядерную программу. Взять измором Северную Корею, так сказать", — заявила Науэрт в интервью телеканалу MSNBC.

Она добавила, что в госдепе уже провели серию обсуждений с Китаем по этому вопросу и смотрят на перспективы его решения "оптимистично".

Науэрт отметила, что такой подход отображает "новую стратегию" США по решению ядерной проблемы КНДР, тогда как прежние подходы не работали.