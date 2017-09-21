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    США хотят "взять измором" КНДР - госдеп

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (689)

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    Как заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, главный смысл санкций - попытаться лишить денег Северную Корею.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. США путем введения новых экономических санкций против КНДР хотят лишить ее денег на ракетно-ядерную программу, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя последний указ президента США Дональда Трампа.

    Флаг КНДР
    FRED DUFOUR / AFP
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    Ранее в четверг Трамп сообщил, что целью нового указа являются "критически важные судоходные и торговые сети КНДР". Президент отметил, что поручил минфину США вводить санкции против "любого иностранного банка, который сознательно ведет бизнес или облегчает существенные транзакции, связанные с торговлей против КНДР". Кроме того, Трамп заявил, что центральный банк Китая ограничил работу местных финансовых учреждений с КНДР.

    "Главный смысл (санкций — ред.) — попытаться лишить денег Северную Корею, которые бы могли пойти на незаконную программу баллистических ракет и ядерную программу. Взять измором Северную Корею, так сказать", — заявила Науэрт в интервью телеканалу MSNBC.

    Она добавила, что в госдепе уже провели серию обсуждений с Китаем по этому вопросу и смотрят на перспективы его решения "оптимистично".

    Науэрт отметила, что такой подход отображает "новую стратегию" США по решению ядерной проблемы КНДР, тогда как прежние подходы не работали.

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