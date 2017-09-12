Постпред США в ООН: мы не ищем войны с КНДР

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Пхеньян еще не прошел "точку невозврата" в вопросе восстановления отношений с мировыми державами.

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"Новое усиление санкций не доставляет нам удовольствия. Мы не ищем войны. Режим КНДР еще не прошел точку невозврата. Если они согласятся остановить свою ядерную программу, у них есть шанс. Если они докажут, что могут жить в мире, мир также будет жить мирно", — заявила Хейли по итогам голосования.

"Однако если КНДР продолжит свои опасные действия, мы продолжим оказывать давление. Выбор за ними", — добавила она.

Совет безопасности ООН в понедельник вечером ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности страны.