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12.09.201709:38
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    Постпред США в ООН: мы не ищем войны с КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (668)

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    По словам Никки Хейли, режим КНДР еще не прошел точку невозврата: "Если они согласятся остановить свою ядерную программу, у них есть шанс".
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
    @Makeiev

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Пхеньян еще не прошел "точку невозврата" в вопросе восстановления отношений с мировыми державами.

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    "Новое усиление санкций не доставляет нам удовольствия. Мы не ищем войны. Режим КНДР еще не прошел точку невозврата. Если они согласятся остановить свою ядерную программу, у них есть шанс. Если они докажут, что могут жить в мире, мир также будет жить мирно", — заявила Хейли по итогам голосования.

    "Однако если КНДР продолжит свои опасные действия, мы продолжим оказывать давление. Выбор за ними", — добавила она.

    Совет безопасности ООН в понедельник вечером ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности страны.

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