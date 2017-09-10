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    Россия

    Россию и Иран заподозрили в причастности к ядерной программе КНДР - СМИ

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (663)

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    Под подозрение британских властей попали Иран и Россия. Источники в правительстве полагают, что северокорейские ученые вряд ли смогли бы добиться таких достижений самостоятельно.
    Военнослужащие КНДР на бронетранспортере. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Власти Великобритании считают, что КНДР может быть обязана Ирану своими последними успехами в развитии ядерного оружия, пишет газета Telegraph.

    Под подозрение британских властей попала и Россия. Никаких дальнейших подробностей относительно этого предположения не приводится.

    По данным газеты, МИД Великобритании пытается выяснить, не могли ли "настоящие и бывшие ядерные державы" помочь Ким Чен Ыну сделать прорыв в программе развития ядерных боеголовок и ракет. Источники в правительстве полагают, что северокорейские ученые вряд ли смогли бы добиться таких достижений самостоятельно. Об этом ранее заявлял и сам глава МИД Борис Джонсон.

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    wikipedia
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    "В настоящий момент идет расследование обстоятельств того, как этой стране удалось совершить такой скачок в технологическом плане. Мы проверяем, не сыграла ли роль какая-нибудь нынешняя или бывшая ядерная держава, будь то преднамеренно или нет", — цитирует дипломата Telegraph.

    Сам Джонсон не сказал, кто мог оказать предполагаемую помощь Пхеньяну. При этом, по информации издания, список "подозреваемых" в оказании некоторой доли тайного содействия возглавляет Иран. Чем мотивированы эти подозрения, издание не уточняет.

    Цель расследования сводится к тому, что обнаружение подобной связи даст в руки дипломатов новые рычаги давления на Северную Корею, пишет газета.

    КНДР 3 августа заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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    В субботу в постпредстве США при ООН сообщили, что Соединенные Штаты Америки вынесут на голосование СБ ООН проект резолюции по санкциям в отношении КНДР в понедельник, 11 сентября.

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