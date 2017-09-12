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КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Укриана. Перу объявило посла КНДР персоной нон грата и предписало ему покинуть страну в течение пяти дней, сообщает МИД страны.

Несколькими днями ранее посла КНДР объявила персоной нон грата Мексика. Северокорейские послы на всем американском континенте теперь остаются только в Бразилии и на Кубе.

"Правительство Перу объявило посла КНДР персоной нон грата и попросило его покинуть территорию Перу в течение пяти дней максимум", — говорится в сообщении перуанского ведомства.

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Сообщается, что решение правительства "принято в связи с неоднократными и грубыми нарушениями резолюции СБ ООН, игнорированием призывов международного сообщества о выполнении обязательств".

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Корейском полуострове находится на грани масштабного конфликта.