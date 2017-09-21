Новые меры США против КНДР: кого затронут новые санкции

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В тексте указа президента США Дональда Трампа говорится, что Штаты будут вводить санкции против строительных, энергетических, финансовых, рыболовных и других проектов, связанных с КНДР.

Под санкции попадает "вся собственность и интересы в собственности, находящиеся в США" и связанные с любыми лицами, в отношении которых министр финансов США решит, что они "работают в строительных, энергетических, финансовых, рыболовных, информационно-технологических, медицинских, угольных, текстильных и транспортных проектах в КНДР".

Кроме того, речь идет о санкциях в отношении лиц, "владеющих, контролирующих и действующих в любых портах в КНДР, включая морские порты, аэропорты или наземные транспортные узлы, через которые осуществляется въезд".

Также Трамп разрешил минфину вводить санкции против всех участников "значительных" экспортно-импортных операций с КНДР.

Кроме этого, США вводят запрет на прием в своих портах и аэропортах судов и самолетов, которые за последние 180 дней посетили КНДР.

В документе, распространенном пресс-службой Белого дома, отмечается, что эти меры распространяются на самолеты и суда, принадлежащие иностранным гражданам.

Кроме того, оговаривается, что такие ограничения распространяются на суда, которые перегружали грузы с судов, заходивших в порты КНДР.

США также вводят санкции против граждан КНДР, чья деятельность приносит доход властям Северной Кореи.

В документе уточняется, что министр финансов США по согласованию с госсекретарем может вводить санкции против "…граждан Северной Кореи, включая северокорейских граждан, которые участвуют в коммерческой деятельности, приносящей доход правительству Северной Кореи или Трудовой партии Кореи".

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что пописал указ о новых санкциях против Северной Кореи.