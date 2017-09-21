Трамп объявил о новых санкциях против КНДР

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых финансовых санкциях против КНДР. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Японии и президентом Южной Кореи в Нью-Йорке, транслировавшейся по телевидению.

"Я только что подписал данный указ", — сказал Трамп.

"Целью указа являются критически важные судоходные и торговые сети КНДР. Слишком долго КНДР позволяли злоупотреблять мировой финансовой системой, чтобы финансировать ядерную и ракетную программу", — сказал Трамп. По его словам, "другие страны тоже не делали того, что должны были".

"Я даю министерству финансов полномочия вводить санкции против любого иностранного банка, который сознательно ведет бизнес или облегчает существенные транзакции, связанные с торговлей против КНДР", — добавил Трамп. По его словам, у иностранных банков будет ясный выбор — вести дела с США или КНДР.

"Указ дает мощные новые инструменты, но его целью является только одна страна — и эта страна Северная Корея", — заключил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.