Хроника 28 августа: второй этап блокады Донбасса, убийство депутатов парламента ЛНР

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 28 августа, нардеп Семен Семенченко заявил о начале второго этапа блокады Донбасса, президент Петр Порошенко выдвинул требования ОБСЕ, а в ЛНР сообщили об убийстве двух депутатов парламента. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Семенченко заявил о начале второго этапа блокады Донбасса

Участники торговой блокады в Донбассе переходят к ее второму этапу, заявил экс-командир батальона "Донбасс", народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко. На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ЛНР сообщили об убийстве двух депутатов парламента

В самопровозглашенной Луганской народной республике убили двух депутатов Народного совета ЛНР, подробности не разглашаются. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора ЛНР Григорий Цевенко. "В Каменобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа 2017 года произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами Народного совета Луганской народной республики", — сообщил Цевенко.

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Порошенко выдвинул требования ОБСЕ

Инспекторы СММ ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения в Донбассе круглосуточно, заявил президент Украины Петр Порошенко, который в понедельник провел в Донецкой области совещание с военными по ситуации в регионе. В середине августа в СММ ОБСЕ сообщили, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возобновляют первый круглосуточный мониторинг ситуации на планируемом участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Во владении Порошенко насчитали 76 компаний

Президент Украины Петр Порошенко является владельцем 76 компаний, однако наибольшее число компаний принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, сообщается на сайте проекта Opendatabot. "В Украине — 2 миллиона 662 тысячи 353 владельцев на 1,5 миллиона компаний. Среди владельцев, крупнейших по количеству компаний, — Ринат Ахметов (303 компании), Петр Порошенко (76), Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45)", — говорится в сообщении на сайте проекта.

СБУ сообщила о массовых задержаниях за посты в "Вконтакте" и "Одноклассниках"

Сотрудники СБУ в течение августа прекратили деятельность нескольких администраторов, которые поддерживали сообщества в запрещенных в Украине социальных сетях ВК и "Одноклассники". Они создавали десятки веб-страниц и сообществ в соцсетях и активно распространяли украино-ненавистнические и сепаратистские материалы. Оперативники СБ Украины задокументировали, что агитаторы получили задание от российских спецслужб активизировать антиукраинскую пропаганду как раз накануне Дня Независимости.

Суд оставил под арестом журналиста Муравицкого

Апелляционный суд Житомирской области оставил под арестом журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию.

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В Беларуси исчез сын украинского офицера

19-летний парень, сын украинского офицера Игоря Гриба исчез в Беларуси. Как рассказал отец, парень общался с девушкой из России в социальных сетях. Она якобы должна была приехать в Гомель из России на встречу. Отец заявил, что уже ездил в Гомель на поиски сына и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт".

США и Южная Корея договорились дать отпор КНДР

Военное командование США и Южной Кореи договорились в самое ближайшее время принять ответные меры в связи с новым пуском в КНДР баллистической ракеты, чтобы быть готовыми, в том числе, и к военным действиям. Эта договоренность достигнута в ходе телефонного разговора главы объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда и его южнокорейского коллеги Чон Гён Ду.

К концу августа на всей славянской земле заканчивается жатва, уборка и переработка урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а также заготовка семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника — Спожинки (дожинки). Отмечали праздник последнего снопа, который раньше выпадал на середину августа, на Успение Пресвятой Богородицы.