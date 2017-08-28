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    Политика

    Во владении Порошенко насчитали 76 компаний

    (обновлено: )53560
    Наибольшее число компаний принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных OpenDataBot.
    День Государственного Флага Украины 2017
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко является владельцем 76 компаний, однако наибольшее число компаний принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, сообщается в понедельник на сайте проекта Opendatabot.

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    Opendatabot — проект частной украинской IT-компании, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.

    "В Украине — 2 миллиона 662 тысячи 353 владельцев на 1,5 миллиона компаний. Среди владельцев, крупнейших по количеству компаний, — Ринат Ахметов (303 компании), Петр Порошенко (76), Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45)", — говорится в сообщении на сайте проекта.

    С понедельника на сайте Opendatabot стал доступным поиск по собственникам компаний, теперь украинцы смогут бесплатно получать о них информацию.

    По мнению авторов проекта, информация о владельцах помогает снизить риски при работе с контрагентами. Украинцы смогут бесплатно получать информацию о владельцах компаний, а также извещения о смене собственника в Opendatabot.

    Как отмечается в сообщении, ранее такой поиск был возможен только на сайте единого государственного реестра за 54 гривны (2,07 доллара), у проекта Opendatabot данная функция бесплатна.

    Напомним, по итогам 2016 года Порошенко с состоянием 858 миллионов долларов занял шестое место в рейтинге топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала "Forbes Украина".

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