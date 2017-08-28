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    Политика

    Порошенко едет в Донбасс

    (обновлено: )59709
    По данным Донецкой областной госадминистрации, в понедельник, 28 августа, Петр Порошенко намерен посетить Донецкую область.
    Президент Украины Петр Порошенко в аэропорту. Архивное фото
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 28 августа, состоится рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Донецкую область.

    Об этом сообщает сайт Донецкой областной госадминистрации. Других подробностей не сообщается.

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    На сайте президента пока информации о его поездке отсутствует.

    Напомним, в воскресенье Глава государства Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города и отметил, что Украина борется за его возвращение под контроль официальных властей.

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