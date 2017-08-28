Порошенко едет в Донбасс

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 28 августа, состоится рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Донецкую область.

Об этом сообщает сайт Донецкой областной госадминистрации. Других подробностей не сообщается.

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На сайте президента пока информации о его поездке отсутствует.

Напомним, в воскресенье Глава государства Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города и отметил, что Украина борется за его возвращение под контроль официальных властей.