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    Гимн Украины снова будет звучать в Донецке - Порошенко

    (обновлено: )768014
    Как отметил глава государства Петр Порошенко в своем поздравлении, власти помнят о дончанах и упорно борются за возвращение города под контроль Украины.
    Въезд в город Донецк
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко в поздравлении жителей Донецка с Днем города отметил, что Украина борется за его возвращение под контроль официальных властей.

    Выставка Авто-мото экзотика 2017 в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выставка "Авто-мото экзотика 2017" в Донецке

    День города в Донецке, как и День шахтера, отмечают в последние выходные августа.

    "Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С днем города, дорогие дончане! Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" — написал Порошенко на своей странице в Facebook воскресенье.

    Напомним, на сегодняшний день Донецк, как и часть территории региона, находится под контролем самопровозглашенной ДНР. Ранее глава ДНР присвоил Донецку звание города-героя.

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