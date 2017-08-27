Гимн Украины снова будет звучать в Донецке - Порошенко

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко в поздравлении жителей Донецка с Днем города отметил, что Украина борется за его возвращение под контроль официальных властей.

День города в Донецке, как и День шахтера, отмечают в последние выходные августа.

"Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С днем города, дорогие дончане! Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" — написал Порошенко на своей странице в Facebook воскресенье.

Напомним, на сегодняшний день Донецк, как и часть территории региона, находится под контролем самопровозглашенной ДНР. Ранее глава ДНР присвоил Донецку звание города-героя.

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